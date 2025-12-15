Назвали примерные размеры налоговой семейной выплаты

С 2026 года вводится семейная налоговая выплата. Ее размер в среднем будет составлять 70-100 тыс. рублей в год, но может и превышать эту сумму, рассказала первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«С 2026 года запускают ежегодную семейную выплату. Ее в народе уже назвали 13-й родительской зарплатой», — сообщила депутат.

Новая мера поддержки полагается семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом не выше 1,5 прожиточного минимума в регионе проживания.

«Размер такой выплаты, конечно, зависит от зарплаты, поскольку это будет возврат части уплаченных налогов. Сумма будет достаточно большой, поскольку она будет приходить не каждый месяц частями, а один раз в году. Мы рассчитывали, что она может быть плюс-минус 70-100 тыс. рублей. У кого-то даже и больше», — уточнила депутат.

На семейную налоговую выплату смогут претендовать около 4 млн семей. Это больше, чем количество семей, получающих единое пособие на детей, так как условие для единого пособия - средний доход на человека в семье не более одного регионального ПМ. А для новой выплаты – 1,5 ПМ.

Налоговая выплата будет составлять 7% из 13% уплаченного НДФЛ. То есть после налогового возврата реальный размер налога составит 6%.

Получить выплату смогут родители двоих и более детей, если среднедушевой доход в семье меньше полутора региональных ПМ, имущество соответствует установленным критериям и у потенциального получателя нет долгов по алиментам.

Подать заявление на семейную налоговую выплату можно будет с 1 июня по 1 октября 2026 года. В бюджете на эти цели предусмотрено 119 млрд рублей.