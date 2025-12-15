Минфин: управляющие торговых центров не будут получать льготы по страховым взносам

Союзу торговых центров отказали в льготе по страховым взносам. Особые условия смогут применять только МСП из приоритетных отраслей экономики.

Отраслевая ассоциация операторов торговых центров попросила Минфин включить их в список отраслей, которые могут применять льготу по уплате страховых взносов. Однако министерство отказало в этой просьбе.

Такая позиция изложена в письме замдиректора департамента по бюджетной политике в сфере труда и социальной защиты Минфина Алексея Карабаева. Право на пониженный тариф страховых взносов будет у МСП в приоритетных отраслях, операторы коммерческой недвижимости и торговых центров не входят в список. Об этом пишет «Коммерсант».

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что компаниям нужен пониженный тариф страховых взносов 15% к части выплат, превышающей 1,5 МРОТ. Когда льготы нет, будет действовать базовый тариф 30% для выплат в размере 2,76 млн рублей в год на человека и 15,1% с суммы, которая превышает этот лимит.