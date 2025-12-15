Какие изменения по налогу на прибыль ждут бизнес с 1 января 2026 года — разъяснение от ФНС

Компании со статусом иноагентов останутся без льгот и пониженных ставок, а с 2027 года не нужно сдавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений.

С 1 января 2026 года вступит в силу закон со следующими изменениями по налогу на прибыль:

запрещено исправлять ошибки прошлых периодов в текущем, если налоговая ставка выросла;

до 2030 года продлили ограничения по учету убытков прошлых лет в размере 50% налоговой базы;

отменили пониженные ставки и льготы для компаний со статусом иностранных агентов ;

новый порядок исчисления налога для участников крупных международных групп компаний. Они могут применять ставку 15% , но при соблюдении определенных условий;

с 2027 года отменят обязанность сдавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений.

«Для продавцов маркированных товаров станет обязательным применение специального модуля проверки (ТС ПИоТ). Агентам и комиссионерам необходимо будет указывать в кассовом чеке реквизиты поставщика товара», — сказано на сайте ФНС.

Также с 2026 года вырастут штрафы за нарушения в сфере ККТ. Например, за неприменение кассы компании заплатят от 150 тыс. рублей.

