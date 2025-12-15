Какие изменения по налогу на прибыль ждут бизнес с 1 января 2026 года — разъяснение от ФНС
С 1 января 2026 года вступит в силу закон со следующими изменениями по налогу на прибыль:
запрещено исправлять ошибки прошлых периодов в текущем, если налоговая ставка выросла;
до 2030 года продлили ограничения по учету убытков прошлых лет в размере 50% налоговой базы;
отменили пониженные ставки и льготы для компаний со статусом иностранных агентов;
новый порядок исчисления налога для участников крупных международных групп компаний. Они могут применять ставку 15%, но при соблюдении определенных условий;
с 2027 года отменят обязанность сдавать декларации по месту нахождения обособленных подразделений.
«Для продавцов маркированных товаров станет обязательным применение специального модуля проверки (ТС ПИоТ). Агентам и комиссионерам необходимо будет указывать в кассовом чеке реквизиты поставщика товара», — сказано на сайте ФНС.
Также с 2026 года вырастут штрафы за нарушения в сфере ККТ. Например, за неприменение кассы компании заплатят от 150 тыс. рублей.
Узнайте больше о том, как отчитаться за 2025 по налогу на прибыль и подготовиться к изменениям 2026 года. Читайте конспект практической консультации с видео.
Научим рассчитывать налоги по требованиям 2026 года на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы подготовитесь к налоговой реформе-2026, чтобы работать без ошибок уже с 1 января 2026 г.
Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.
Старт обучения сегодня!
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию