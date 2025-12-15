Когда у бизнеса появится обязанность платить НДС в 2026 году
С 1 января 2026 года вступает в силу закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Он вносит изменения в НК.
Ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет снижен порог дохода по УСН для освобождения от уплаты НДС. Если сейчас это 60 млн рублей, то с 1 января 2026 года — 20 млн рублей.
ФНС привела в пример следующие расчеты:
если доход компании или ИП за 2025 год будет менее 20 млн рублей, то НДС платить не надо, равно как не требуется сдавать нулевую декларацию по этому налогу;
как только в 2026 году доход будет 20 млн рублей, с первого числа следующего месяца нужно платить НДС и представлять декларации за соответствующие налоговые периоды;
если доход предпринимателя или организации за 2025 год будет больше 20 млн рублей, то надо с 1 января 2026 года платить НДС и сдавать декларации.
