НДС на УСН

Когда у бизнеса появится обязанность платить НДС в 2026 году

Как только доход предпринимателя или компании превысит 20 млн рублей, появится обязанность платить НДС и сдавать декларации. Причем это надо делать, если доход за 2025 уже будет больше порога в 20 млн.

С 1 января 2026 года вступает в силу закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Он вносит изменения в НК.

Ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет снижен порог дохода по УСН для освобождения от уплаты НДС. Если сейчас это 60 млн рублей, то с 1 января 2026 года — 20 млн рублей.

ФНС привела в пример следующие расчеты:

  • если доход компании или ИП за 2025 год будет менее 20 млн рублей, то НДС платить не надо, равно как не требуется сдавать нулевую декларацию по этому налогу;

  • как только в 2026 году доход будет 20 млн рублей, с первого числа следующего месяца нужно платить НДС и представлять декларации за соответствующие налоговые периоды;

  • если доход предпринимателя или организации за 2025 год будет больше 20 млн рублей, то надо с 1 января 2026 года платить НДС и сдавать декларации.

