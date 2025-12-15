Когда у бизнеса появится обязанность платить НДС в 2026 году

Как только доход предпринимателя или компании превысит 20 млн рублей, появится обязанность платить НДС и сдавать декларации. Причем это надо делать, если доход за 2025 уже будет больше порога в 20 млн.

С 1 января 2026 года вступает в силу закон от 28 ноября 2025 года № 425-ФЗ. Он вносит изменения в НК.

Ставка НДС вырастет с 20% до 22%, а также будет снижен порог дохода по УСН для освобождения от уплаты НДС. Если сейчас это 60 млн рублей, то с 1 января 2026 года — 20 млн рублей.

ФНС привела в пример следующие расчеты: