Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения

При получении денег от покупателей — физлиц по безналу ИП и компании на АУСН должны применять ККТ.

В законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ указано, что при расчетах в наличной форме для учета затрат в составе расходов налогоплательщик фиксирует такой расчет с применением ККТ.

Правильно ли понимается, что фиксирует – это значит вносит данные в ЛК о расходах, которые оплачены наличкой, и по которым есть кассовый чек от поставщика, уточнили в чате ФНС.

Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой организацией или ИП системы налогообложения. При регистрации ККТ ИП, перешедшим на применение АУСН, действует общеустановленный порядок, напомнили налоговики.

В соответствии с п. 1 ст. 1.2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ККТ применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП при осуществлении ими расчетов, за исключением случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Под расчетами понимаются получение и выплата денежных средств наличными деньгами или в безналичном порядке за товары, работы, услуги.

При получении оплаты от покупателей — физлиц в безналичном порядке в том числе с использованием эквайринга, организации и ИП должны применять ККТ.

