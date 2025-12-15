Если доходы за 2025 год превысили 20 млн, нужно выбрать систему налогообложения до 1 января

С 2026 года перейти на ПСН смогут только те ИП, чьи общие доходы в 2025 году не превысили 20 млн рублей. При этом учитывается вся выручка — и безналичная, и наличная, а не чистая прибыль, уточнило региональное УФНС.

В 2025 году еще действует лимит в 60 млн рублей для ПСН. Но если доходы в 2025 году окажутся между 20 и 60 млн рублей — в 2026 году патент будет уже недоступен.

«Тем, чьи поступления в 2025 году превысят 20 млн, нужно успеть выбрать иную систему налогообложения до 1 января. Остальные могут подать заявление на патент-2026, но сделать это надо строго до 16 декабря. Главное нововведение — лимит в 20 млн рублей становится актуальным и для 2026 года. Его превышение в 2026 году приведет к потере права на ПСН с начала того периода, на который выдан патент», — отметила начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС по Татарстану Эльмира Хамидуллина.

Если есть сомнения в сохранении лимита в 2026 году, она рекомендует брать патент не на целый год, а поквартально или помесячно. Тогда в случае превышения порога выручки право на патент будет утеряно только с начала действующего патента, а не с 1 января. Тогда не придется полностью пересчитывать налоги за весь год.

«Если доходы ИП в 2026 году окажутся в коридоре от 15 до 20 млн рублей, он сохранит патент на текущий период, но уже не сможет получить его на 2027 год. Право остаться на ПСН в 2027 году будет только у тех, чьи доходы в 2026-м не превысили 15 млн. Далее лимит станет меньше: для работы на патенте в 2028 году годовой доход за 2027 год не должен превышать 10 млн рублей», — напомнила Хамидуллина.

Если лимит превысили и не подали уведомление о переходе на УСН или АУСН, ИП автоматически останется на общем режиме налогообложения. Тогда ему придется совмещать уплату НДФЛ по прогрессивной пятиступенчатой шкале от 13% до 22% и НДС по ставке 22%.

Сумму НДС к уплате можно уменьшить на входной налог от поставщиков. Отчетность и платежи по этим налогам будуи ежеквартальными, а декларация по НДФЛ подается раз в год.