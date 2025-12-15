8045 ЦОК КПП УСН mobile
Социальный вычет

В социальном вычете могут отказать из-за ошибок в справках

Из-за ошибок, которые делают компании и ИП, клиентам могут отказать в получении налоговых вычетов. Налоговики перечислили самые частые недочеты, которых можно избежать.

Для получения социальных налоговых вычетов в упрощенном порядке, компания, которая оказывала услуги, должна отправить в ФНС справки по следующим форматам:

  • для медицинских услуг по форме КНД 1151156;

  • для образовательных услуг — КНД 1151158;

  • для физкультурно-оздоровительных услуг — КНД 1151160.

Однако компании и ИП могут допустить ошибки, которые станут основанием для отказа в предоставлении вычетов. Чаще всего такие ошибки связаны с указанием ИНН. В верхней части каждой страницы справки нужно писать ИНН компаний или ИП, которые выдали документ.

В поле «Номер справки» должны быть только цифры, без других знаков препинания и дефисов. Об этом сказано на сайте ФНС.

Также нельзя оставлять пустым поле «Номер корректировки». Если справку подают впервые, то следует указать «0», а если в нее вносят изменения, то номер корректировки. Например, «1», «2» и так далее.

Кроме того, важно правильно указать получателя услуг:

  • 1 — если налогоплательщик и получатель услуг (пациент, обучаемый) одно лицо;

  • 0 — если один человек платит, а другой получает услугу. В таком случае еще обязательно заполнить вторую страницу справки.

