На Кубани собрали почти 21 млрд рублей имущественных налогов
Жители Краснодарского края уплатили 20,7 млрд рублей из 23 млрд начисленных налогов по сроку уплаты 1 декабря 2025 года. Собираемость имущественных налогов с физлиц составила 90,1%.
«Начиная со 2 декабря, неуплаченные вовремя суммы налогов стали задолженностью, которая увеличивается каждый день, за счет начисления пени в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ», — сказано на сайте ФНС.
Налоговики рекомендуют как можно раньше уплатить задолженность, чтобы избежать взыскания. Это сделать можно в личном кабинете на сайте ФНС, в приложении «Налоги ФЛ», на Госуслугах, через мобильные сервисы банков, а также в отделениях почты и кредитных организаций.
