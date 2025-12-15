⚡️ Итоги дня: Путину поступило больше 1 млн обращений, термин «зажировка» попал в словарь, электронные права приравняют к бумажным, а Wildberries хочет свое такси

Wildberries может запустить собственное такси в 2026 году. Интерес маркетплейса к этому направлению может подстегивать и то, что сейчас в сфере такси существует монополия «Яндекса».

Сбербанк и Т-Банк введут переводы между гражданами по введению переводов с помощью QR-кодов. Получатель средств сможет сгенерировать QR-код в мобильном приложении банка. В нем будет содержаться информация о сумме и счете, на который будет осуществляться перевод. Отправитель денег также в приложении сможет считать код и перевести средства получателю. QR-код также можно будет отправить по почте, в SMS или через мессенджер.

Покупатели начали массово отказываться от сделок с пожилыми собственниками жилья, потому что пока не сформирована четкая правовая позиция по «Схеме Долиной».

«Аэрофлот» запустил продажу билетов по субсидированным тарифам на 25 маршрутах. В рамках федеральной программы субсидирования в 2026 г. доступны перелеты «туда и в обратно». Среди направлений – Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Хабаровск, Владивосток.

МВД приравняет электронные водительские права и СТС к бумажным. Автомобилисты смогут предъявлять инспекторам водительские права «в многофункциональном сервисе обмена информацией с применением двухмерного штрихового кода» при взаимодействии с порталом Госуслуг.

Штаб Народного фронта зафиксировал более 1 млн обращений к президенту в преддверии программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

С января по ноябрь продажи алкоголя в России (кроме пива, пивной продукции, сидра, пуаре и медовухи) сократились на 9,8% год к году, составив 181,9 млн декалитров (дал).

Пять крупных производителей спиртного уведомили торговые сети о повышении отпускных цен в связи с увеличением акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки. Стоимость алкоголя может вырасти на 17%.

Термин «зажировка» вошел в словарь русского языка портала Грамоты.ру. Это «процесс создания у животных жирового запаса, необходимого для выживания в холодное время года во время спячки или при долгом дефиците пищи». Термин «зажировка» стал популярен в интернет-среде после новостей об одном из обитателей зоопарка — мануле Тимофее.