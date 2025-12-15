Кабмин утвердил бюджетный прогноз сразу до 2042 года

По базовому прогнозу, доходы федерального бюджета будут расти на 2,1% в год.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 11 декабря 2025 года №3702-р. В документе утвержден долгосрочный бюджетный прогноз до 2042 года.

В прогнозе описано два сценария социально-экономического развития. Базовый предполагает постепенный рост доходов федерального бюджета с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы бюджета вырастут к 2042 году более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сказано на сайте кабмина.

Консервативный вариант предусматривает рост доходов к 2042 году до 89 трлн рублей, а расходы составят 144 трлн.

Бюджетный прогноз создают каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза Минэкономразвития.