Аксаков: Центробанк точно снизит ключевую ставку до 16% годовых

Банк России может снизить ключевую ставку с 16,5% до 16% на ближайшем заседании 19 декабря 2025 года.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Центробанк опустит ключевую ставку до 16%. Сейчас она составляет 16,5% годовых.

«Полагаю, что на 0,5 п.п. точно снизится, до 16%», — сказал Анатолий Аксаков.

Также он добавил, что ставку будет снижаться и в 2026 году, уже с первого заседания в феврале.

Ближайшее решение о ключевой ставке совет директоров ЦБ примет 19 декабря 2025 года.