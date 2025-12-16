8053 Премиум 2 mobile реально
🧾 Чеки проходили по кассе одного ИП, а эквайринг приходил на другого ИП: как исправить документы

Применять ККТ должен тот, кто проводит расчет с покупателем.

Чеки проходили по кассе, зарегистрированной на одного ИП, а эквайринг приходил на другого ИП. Что нужно предоставить в налоговую, чтобы эти суммы не задвоились в отчетах, спросили в чате ФНС.

«Применять ККТ должен тот, кто производит расчеты с покупателем», — указали налоговики.

Теперь ИП через которого проводились расчеты, должен сделать кассовые чеки коррекции. А второй ИП, который не проводил расчеты, должен оформить выданные чеки как ошибочные.

