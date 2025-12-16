Какие способы законной оптимизации налогов будут работать в 2026 году
Запущена налоговая реформа 2026 года, которая затрагивает всех налогоплательщиков. Нагрузка на бизнес увеличивается, контроль ФНС ужесточается. Многие способы оптимизации, еще недавно казавшиеся безопасными, теперь вызывают массу вопросов у налоговых органов. Вместе с экспертом разберемся в актуальной практике налоговой оптимизации.
На вебинаре рассмотрим:
Расчет налоговой нагрузки. Калькуляторы расчетов.
Причины низкой и высокой налоговых нагрузок, инструменты влияния.
Выбор оптимальной системы налогообложения.
Законные способы оптимизации налогов — 2026.
Риск-ориентированный подход и анализ судебной практики.
Спикер — Мария Антонова, старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
