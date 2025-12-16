Какие способы законной оптимизации налогов будут работать в 2026 году

Разберитесь как посчитать налоговую нагрузку и какие способы налоговой оптимизации будут работать в 2026 году, а какие уже использовать нельзя, чтобы не попасть в поле зрения ФНС.

Запущена налоговая реформа 2026 года, которая затрагивает всех налогоплательщиков. Нагрузка на бизнес увеличивается, контроль ФНС ужесточается. Многие способы оптимизации, еще недавно казавшиеся безопасными, теперь вызывают массу вопросов у налоговых органов. Вместе с экспертом разберемся в актуальной практике налоговой оптимизации.

Приходите на бесплатный вебинар «Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации — 2026». Он состоится уже сегодня, 16 декабря, в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре рассмотрим:

Расчет налоговой нагрузки. Калькуляторы расчетов. Причины низкой и высокой налоговых нагрузок, инструменты влияния. Выбор оптимальной системы налогообложения. Законные способы оптимизации налогов — 2026. Риск-ориентированный подход и анализ судебной практики.

Спикер — Мария Антонова, старший преподаватель Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!