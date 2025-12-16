Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности

Если у бизнеса есть подтвержденная дебиторская задолженность, то можно за ее счет рассчитаться с налоговыми долгами.

ФНС напомнила, что долги по налогам и сборам можно погасить за счет подтвержденной дебиторской задолженности.

Чтобы это сделать, нужно в налоговый орган по месту учета предоставить сведения о наличии дебиторской задолженности, а также акт сверки взаимных расчетов.

«На основании полученных материалов взыскание средств с дебитора и их перечисление в счет погашения налоговой задолженности осуществляется Федеральной службой судебных приставов», — сказано на сайте ФНС.

Такая процедура погашения долгов позволяет в сжатые сроки исполнить обязательства перед бюджетом, сократив финансовые и временные затраты, связанные с самостоятельным взысканием дебиторской задолженности.

Разрыв между бухгалтерским учетом и реальным положением дел — частая причина упущенной выгоды и неверных решений. Узнайте, как грамотно управлять финансами, — приходите на бесплатный вебинар «Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки». Он состоится 29 декабря в 13:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Три кита, на которых держится управления финансами: управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;

бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;

финанализ и аналитика: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени. Инструменты и навыки: Hard Skills: какие технические навыки прокачать (Excel, финмоделирование) для эффективной работы;

Soft Skills: ключевой навык — как «переводить» цифры на язык бизнес-решений и выстраивать коммуникацию между финансистами, руководством и другими подразделениями. Внедрение управленческого учета: пошаговый алгоритм, откуда брать данные и как выстроить процесс без хаоса.

Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

Ждем вас на вебинаре 29 декабря в 13:00 мск!