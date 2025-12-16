Налоговики: погасить долги по налогам можно за счет дебиторской задолженности
ФНС напомнила, что долги по налогам и сборам можно погасить за счет подтвержденной дебиторской задолженности.
Чтобы это сделать, нужно в налоговый орган по месту учета предоставить сведения о наличии дебиторской задолженности, а также акт сверки взаимных расчетов.
«На основании полученных материалов взыскание средств с дебитора и их перечисление в счет погашения налоговой задолженности осуществляется Федеральной службой судебных приставов», — сказано на сайте ФНС.
Такая процедура погашения долгов позволяет в сжатые сроки исполнить обязательства перед бюджетом, сократив финансовые и временные затраты, связанные с самостоятельным взысканием дебиторской задолженности.
Разрыв между бухгалтерским учетом и реальным положением дел — частая причина упущенной выгоды и неверных решений. Узнайте, как грамотно управлять финансами, — приходите на бесплатный вебинар «Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки». Он состоится 29 декабря в 13:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Три кита, на которых держится управления финансами:
управленческая отчетность (ОПУ, ОДДС, Баланс): не просто составить, а интерпретировать и презентовать собственнику за 10 минут + готовая Excel-модель;
бюджетирование и финмоделирование: как строить и защищать бюджеты, которые станут дорожной картой для всего бизнеса;
финанализ и аналитика: какие показатели (рентабельность, KPI) отслеживать, чтобы видеть эффективность бизнеса в реальном времени.
Инструменты и навыки:
Hard Skills: какие технические навыки прокачать (Excel, финмоделирование) для эффективной работы;
Soft Skills: ключевой навык — как «переводить» цифры на язык бизнес-решений и выстраивать коммуникацию между финансистами, руководством и другими подразделениями.
Внедрение управленческого учета: пошаговый алгоритм, откуда брать данные и как выстроить процесс без хаоса.
Спикер — Екатерина Ярушкина, эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
Ждем вас на вебинаре 29 декабря в 13:00 мск!
Комментарии4
чё? реально так можно сделать?
Если у нас есть предприятие-должник с дебиторкой, или даже физик... если подписали АСР. Но расплачиваться они не торопятся, а по чутью и не собираются. То можно в наложку отправить седения и всё?
Про долги перед наложкой и про этих дебиров я могу забыть?
Так скоро и до бартера как в 90-е годы дойдем ...
Это уже интересно, как это работает