Порядок передачи наследникам остатка средств с ЕНС умершего лица внесут в НК

Правительство 12 декабря 2025 года внесло в Госдуму законопроект о поправках в ст. 79 НК. Предлагается установить правила передачи наследникам денежных средств, находящихся на едином налоговом счете умершего лица.

Документ устанавливает, что в случае смерти физлица или объявления его умершим, распоряжение суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, осуществляется путем возврата наследниками на основании их заявлений.

К заявлениям нужно будет приложить свидетельство (дополнительное свидетельство) о праве на наследство, где есть сведения о доле наследника в наследственной массе, и о сумме денег на ЕНС налогоплательщика, которые вернут наследнику.

Если закон примут, он вступит в силу через 270 дней со дня его официального опубликования.

