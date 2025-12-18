Для налогообложения доходов иностранных компаний важно, есть ли постпредство в РФ

Если доход относится к деятельности постоянного представительства, иностранная организация сама рассчитывает и платит налог на прибыль.

В письме от 27.11.2025 № 03-08-05/115052 Минфин разъяснил порядок налогообложения доходов иностранных компаний от интеллектуальной собственности в РФ.

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 309 НК, доходы иностранной компании от использования в России прав на объекты интеллектуальной собственности относятся к доходам от российских источников и облагаются налогом на прибыль. Его рассчитывает и удерживает источник выплаты – российская компания или ИП.

При этом важно, есть ли у иностранной компании постоянное представительство в РФ, подчеркивает ведомство.

Если доход относится к деятельности такого представительства, и налоговый агент (российская компания или ИП) уведомлен об этом и знает ИНН иностранной фирмы – удерживать налог не нужно (подп. 1 п. 2 ст. 310 НК).

В этом случае иностранная организация сама рассчитывает и платит налог на прибыль.

При этом иностранная компания может быть признана имеющей постоянное представительство в России, если ее интересы представляет зависимый агент. Он должен регулярно использовать полномочия на заключение или согласование контрактов от имени иностранной организации – п. 9 ст. 306 НК.

