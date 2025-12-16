Компании заключили первые соглашения по принципу «инвестиции вместо штрафов»

Организации, которые добросовестно хотят устранить серьезные нарушения, могут вложить в это деньги, а штрафы не платить.

В 2025 году крупный бизнес заключил первые соглашения с государством об устранении нарушений. Суть в том, что организации вместо уплаты штрафов вкладывают деньги в то, чтобы устранить серьезные нарушения.

Пока что Ростехнадзором заключено два таких соглашения, которые направили на согласование в органы прокуратуры Калужской и Ульяновской областей.

«Рассчитываем, что уже до конца года первые соглашения будут согласованы и вступят в силу», — сказал заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев.

Соглашения позволят добросовестным предприятиям исправлять критические нарушения и освободиться от административной ответственности. Такой подход стал продолжением реформы в сфере контрольно-надзорной деятельности.

Власти пересмотрели подход к проверкам, изменив его на риск-ориентированный, а также стали заменять контрольные мероприятия профилактическими визитами. В результате за 11 месяцев 2025 года было всего 262,9 тыс. проверок, тогда как в 2019 году — 1,5 млн. Число снизилось на 87,7%.