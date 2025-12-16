8053 Премиум 2 mobile реально
🔴 Вебинар: Налоговая нагрузка и законные способы налоговой оптимизации – 2026 →
Курсы валют

💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 декабря 2025 года

Банк России установил курс доллара США 79,4 рублей, евро стоит 93,2.

На 16 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рублей, курс евро — 93,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 декабря 2025 года:

Валюта

Стоимость

Доллар США

79,4495 рубля

Евро

93,2274 рубля

Юань

11,2151 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 16 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 15 декабря 2025 года курс доллара был 79,7296 рубля, евро — 93,5626, юаня — 11,2726.

Финансовый консультант Евгений Марченко объяснил, что снятие лимитов на переводы валюты за границу с 8 декабря 2025 года может подстегнуть спрос на иностранные деньги. В декабре эксперт прогнозирует курс в диапазоне 78-85 рублей за доллар, резкого обвала рубля пока что не ожидается. Однако в 2026 году может усилится давление на рубль из-за снижения ставок Центробанка и сокращения валютных интервенций Минфина.

За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет