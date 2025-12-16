💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 декабря 2025 года

На 16 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рублей, курс евро — 93,2.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 декабря 2025 года:

Валюта Стоимость Доллар США 79,4495 рубля Евро 93,2274 рубля Юань 11,2151 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 16 декабря 2025 года. Источник: ЦБ.

Для сравнения, 15 декабря 2025 года курс доллара был 79,7296 рубля, евро — 93,5626, юаня — 11,2726.

Финансовый консультант Евгений Марченко объяснил, что снятие лимитов на переводы валюты за границу с 8 декабря 2025 года может подстегнуть спрос на иностранные деньги. В декабре эксперт прогнозирует курс в диапазоне 78-85 рублей за доллар, резкого обвала рубля пока что не ожидается. Однако в 2026 году может усилится давление на рубль из-за снижения ставок Центробанка и сокращения валютных интервенций Минфина.

