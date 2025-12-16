💲 Курс доллара, евро и юаня на 16 декабря 2025 года
На 16 декабря 2025 года Центробанк установил официальный курс доллара 79,4 рублей, курс евро — 93,2.
Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 16 декабря 2025 года:
Валюта
Стоимость
Доллар США
79,4495 рубля
Евро
93,2274 рубля
Юань
11,2151 рубля
Для сравнения, 15 декабря 2025 года курс доллара был 79,7296 рубля, евро — 93,5626, юаня — 11,2726.
Финансовый консультант Евгений Марченко объяснил, что снятие лимитов на переводы валюты за границу с 8 декабря 2025 года может подстегнуть спрос на иностранные деньги. В декабре эксперт прогнозирует курс в диапазоне 78-85 рублей за доллар, резкого обвала рубля пока что не ожидается. Однако в 2026 году может усилится давление на рубль из-за снижения ставок Центробанка и сокращения валютных интервенций Минфина.
За курсами валют можно следить с помощью инструмента от «Клерка» + калькулятор-конвертер.
