Подписан закон о круглогодичных штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Штрафовать смогут в течение всего года на сумму от 10 до 20 тысяч рублей.

15 декабря 2025 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон от 15.12.2025 № 488-ФЗ. Теперь выписывать штрафы за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев смогут в любое время.

Сейчас штрафы за несообщение в военкомат о месте жительства могут назначить только в период проведения призыва. Но теперь призыв будут проводить в течение календарного года, поэтому эту норму уточнили.

Изменения внесены в ч. 4 ст. 21.5 КоАП: исключаются слова «в период проведения призыва». То есть ответственность за нарушение будет наступать в течение всего календарного года.

Штрафы за это правонарушение составляют от 10 до 20 тысяч рублей.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.