Банки внедряют оплату стандартных платежей частями

BNPL-сервисы становятся популярными не только для покупок, но и для важных обязательных платежей. Например, при оплате услуг ЖКХ.

Кредитные организации стали внедрять оплату частями базовых платежей. Например, постепенно можно уплатить счет за интернет, ЖКУ, образовательные услуги.

Т-Банк был первым, кто внедрил в базовые сервисы оплату основных счетов частями. «Долями» интегрировали вот все способы оплаты по безналу. Это значит, что клиенты смогут делить любые платежи на четыре части: первую спишут сразу, а три остальные — через каждые две недели. Об этом пишут «Известия».

Также сейчас на рынке представлено несколько BNPL-сервисов: «Плати частями» от Сбербанка, «Сплит» от Яндекс банка, «Подели» от Альфа-банка, «Флекс» от МТС. Кроме того, частично оплачивать покупки можно на Wildberries.

«Если заемщик просрочил платеж по рассрочке, то последствия будут аналогичны последствиям просрочки платежа по кредиту или кредитной карте — начисление штрафа или пени, прекращение срока действия рассрочки и возникновение у банка или магазина требования погасить всю оставшуюся сумму сразу, взыскание задолженности через суд», — сказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В 2024 году рассрочкой пользовались 38,2 млн человек, в 2025 году число клиентов может вырасти до 45-48 млн, что на 17-26% больше. Эксперты полагают, что объем рынка может вырасти на 67% и достичь 500 млрд рублей.