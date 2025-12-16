Налоговики рассказали об особых условиях выбора ставок НДС на УСН

В 2026 году не будут наказывать предпринимателей на упрощенке за первое нарушение правил уплаты НДС.

Врио руководителя УФНС по Белгородской области Сергей Чечин рассказал об изменениях налогового законодательства, вступающих в силу с 2026 года.

Лимит доходов на УСН для уплаты НДС поэтапно снижается до 10 млн руб. Так, по новым правилам освобождение от НДС действует:

в 2026 году – если доход не превысил 20 млн руб.;

в 2027 году – 15 млн;

в 2028-м (и в последующих годах) – 10 млн руб.

Налогоплательщики, применяющие УСН и впервые ставшие плательщиками НДС, смогут выбрать либо общую ставку НДС 22%, либо специальные ставки 5% или 7%.

Общая ставка НДС 22% позволяет принимать к вычету входной НДС, а специальные ставки для упрощенцев не дают возможности применять налоговые вычеты.

Также он рассказал об особых условиях выбора ставок:

Ситуация Решение Переход с общей ставки 22% на пониженную 5% (7%) Происходит с первого числа любого налогового периода (квартала) Переход с пониженной ставки 5% (7%) на общую 22% Можно в течение первых четырех кварталов ее применения Компании и ИП на УСН, которые впервые перешли на уплату НДС по ставке 5% или 7% В течение первого года смогут от них отказаться, не дожидаясь истечения 3-летнего срока.

В качестве меры поддержки бизнеса будет действовать мораторий на привлечение к ответственности бизнеса на УСН, если он впервые нарушил правила уплаты НДС в 2026 году, добавил Чечин.

