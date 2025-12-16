😮 Минэкономики: дополнительные издержки на бухгалтера по НДС у микробизнеса составят от 20-25 тыс. рублей в месяц

Центры «Мой бизнес» будут помогать малому бизнесу перейти на УСН с НДС.

Минэкономразвития рекомендует регионам запустить программы поддержки МСП на базе Центров «Мой Бизнес».

Так хотят помочь компаниям адаптироваться к изменениям налогового законодательства в части НДС с 2026 года.

«Во-первых, на базе Центров „Мой бизнес“ МСП смогут получить образовательную поддержку: для сотрудников-бухгалтеров будут организованы специальные курсы повышения квалификации. Во-вторых, предприниматели получат консультационную поддержку по вопросам бухгалтерского и налогового учета, что поможет им лучше ориентироваться в изменениях налогового законодательства. В-третьих, ряд регионов предоставит своим предпринимателям услуги по бухгалтерскому сопровождению», — рассказала замглавы Минэка Татьяна Илюшникова.

По предварительным расчетам «Опоры России», дополнительные издержки для микробизнеса на бухгалтера-специалиста по НДС составят от 20–25 тысяч рублей в месяц на протяжении трех лет. То есть совокупные издержки на бухгалтерские услуги составят порядка 200 млрд рублей в год.

Кроме того, микробизнес может столкнуться с трудностями в поиске такого количества бухгалтеров-специалистов по НДС.

Также в 2026 году часть ИП на ПСН с выручкой больше 20 млн рублей тоже перейдет на УСН с НДС. Они ранее никогда не платили НДС и не имеют квалифицированных сотрудников, умеющих корректно его рассчитывать и отчитываться, добавили в МЭР.

В приоритетном порядке поддержку получат:

малые технологические компании;

производственные субъекты МСП;

субъекты МСП, ведущие деятельность в сфере креативных индустрий;

субъекты МСП, созданные участниками СВО;

категории, определенные Центрами «Мой бизнес» как приоритетные на уровне региона.

Подробнее о том, как работать с НДС на спецрежиме, расскажем на онлайн-курсе «НДС на УСН — 2026». Вы научитесь рассчитывать налог и заполнять декларацию по НДС, узнаете, как выбрать ставку по налогу, кому положены льготы и как их получить.

Цена курса со скидкой 67 %: 4 900 ₽ вместо 14 990 ₽.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.