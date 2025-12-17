Эксперт рассказал о принципах безопасного структурирования бизнеса
Налоговики научились быстро находить дробление бизнеса, отслеживать отношения с самозанятыми, которые можно переквалифицировать в трудовые, а также другие схемы снижения налоговой нагрузки.
Подобные методы приводят к проверкам, доначислениям и штрафам. Однако есть безопасные способы оптимизировать налоги. Например, пользоваться инструментами налогового инжиниринга. Об этом рассказал налоговый юрист Владислав Каминский на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.
К принципам безопасного структурирования бизнеса относятся:
реальные бизнес-процессы;
зафиксированные и понятные деловые цели;
когда нет взаимозависимости;
руководители прямо исполняют свои функции;
у компаний есть ресурсы и расходы;
документы точны и подробны;
все оплачивается по рыночным ценам.
