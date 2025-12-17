8054 Премиум 3 mobile Радость
Эксперт рассказал о принципах безопасного структурирования бизнеса

Дробление, применение схем и работа с самозанятыми как с рядовыми сотрудниками повышают риски налоговых проверок и доначислений. Налоговый юрист перечислил признаки безопасного ведения бизнеса.
Владислав Каминский на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.

Налоговики научились быстро находить дробление бизнеса, отслеживать отношения с самозанятыми, которые можно переквалифицировать в трудовые, а также другие схемы снижения налоговой нагрузки.

Подобные методы приводят к проверкам, доначислениям и штрафам. Однако есть безопасные способы оптимизировать налоги. Например, пользоваться инструментами налогового инжиниринга. Об этом рассказал налоговый юрист Владислав Каминский на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.

Презентация Владислава Каминского на X Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Краснодаре.

К принципам безопасного структурирования бизнеса относятся:

  • реальные бизнес-процессы;

  • зафиксированные и понятные деловые цели;

  • когда нет взаимозависимости;

  • руководители прямо исполняют свои функции;

  • у компаний есть ресурсы и расходы;

  • документы точны и подробны;

  • все оплачивается по рыночным ценам.

