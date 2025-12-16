Подтвердить качество продукции при госзакупках можно будет электронным способом

В системе контрактных закупок необходимо ввести механизмы электронного подтверждения качества продукции и поставщиков, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Необходимо упрощение с точки зрения того, что качество продукции и ее соответствие требованиям должно подтверждаться электронным способом, точно так же и качество поставщиков», — заявил Моисеев.

Об этом он сказал в ходе круглого стола «Законодательство о контрактной системе: практика применения и перспективы развития».