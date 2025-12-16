⌛ Сегодня, 16 декабря – последний день подачи заявления на патент-2026

На 2026 год действует лимит по доходам для ПСН в 20 млн рублей.

С 2026 года перейти на ПСН смогут только те ИП, у которых доходы в 2025 году не превысили 20 млн рублей.

В 2025 году для ПСН еще действует лимит в 60 млн рублей. Но если доходы за 2025 год превысили 20 млн — в 2026 году работать на ПСН не получится.

Тем, у кого доходы были больше лимита, нужно выбрать систему налогообложения до 1 января.

Если же попали в лимит – нужно до 16 декабря подать заявление на патент на 2026 год.

Превышение лимита в 2026 году приведет к потере права на ПСН с начала того периода, на который выдан патент.

Поэтому начальник отдела налогообложения юрлиц УФНС по Татарстану Эльмира Хамидуллина рекомендует брать патент не на целый год, а поквартально или помесячно.

Тогда в случае превышения порога выручки право на патент будет утеряно только с начала действующего патента, а не с 1 января. И не придется доплачивать за весь год.

«Если доходы ИП в 2026 году окажутся в коридоре от 15 до 20 млн рублей, он сохранит патент на текущий период, но уже не сможет получить его на 2027 год. Право остаться на ПСН в 2027 году будет только у тех, чьи доходы в 2026-м не превысили 15 млн. Далее лимит станет меньше: для работы на патенте в 2028 году годовой доход за 2027 год не должен превышать 10 млн рублей», — добавила Хамидуллина.

Если лимит превысили и не подали уведомление о переходе на УСН или АУСН, ИП автоматически останется на общем режиме налогообложения.

