С 1 января 2026 расширили пенсионные права россиян

В страховой стаж родителя будут включать все периоды ухода за ребенком до 1,5 года.

С 1 января 2026 года вступят в силу поправки в пенсионное законодательство. Они коснутся прежде всего многодетных семей.

Речь идет о полном включении периода ухода за ребенком до 1,5 года в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Ограничения (не более 6 лет суммарно) больше не будут действовать.

Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он призвал россиян контролировать не только стаж, но и следить за пенсионными баллами.

«Важно убедиться, что за эти периоды ухода они были начислены в полном объеме, чтобы в будущем не потерять часть пенсионных прав», — сказал Панеш.

Он добавил, что уточнен порядок учета стажа для семей, где родилась двойня или тройня.

«В таком случае периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться при расчете стажа исходя из их фактической продолжительности. Параллельно с учетом стажа за эти периоды начисляются пенсионные баллы. За каждый полный год ухода за третьим или четвертым ребенком родителю начисляется 5,4 балла», — пояснил парламентарий.

С 2026 года это правило распространяется и на уход за пятыми последующими детьми.

На пенсионные баллы Панеш советует обращать пристальное внимание, чтобы убедиться в их правильном начислении.

Если страховая пенсия была назначена до вступления этих изменений в силу, россияне имеют право подать заявление в СФР для перерасчета размера пенсии. Перерасчет проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения.

Изменения вступают в силу одновременно с ежегодной индексацией страховых пенсий, которая пройдет 1 января 2026 года и составит 7,6, подчеркнул Панеш.