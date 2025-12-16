До 29 декабря нужно заплатить налог по патенту, действующему до конца 2025 года
ФНС напомнила о приближении срока уплаты налога на ПСН.
Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, заплатить налог нужно не позднее 28 декабря, напоминает ФНС.
Но в 2025 году 28 декабря – это воскресенье, поэтому срок уплаты переносится на следующий рабочий день – 29 декабря 2025.
Заплатить налог можно онлайн с помощью сервисов ФНС «Личный кабинет ИП» и «Уплата налогов и пошлин».
Чтобы вовремя платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.
Начать дискуссию