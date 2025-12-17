Владельцы ПВЗ получат доступ к финансовой отчетности и актам сверки
В 2026 году собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов смогут запросить отдельный доступ к финансовой отчетности, а также получить акты сверки.
Условия сотрудничества с площадками также станут более прозрачными: маркетплейсы смогут менять оферту не ранее чем через 45 дней после предупреждения. Об этом рассказала профессиональный бухгалтер и налоговый консультант Елена Шедис на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.
С мая 2025 года маркетплейсы стали сотрудничать с налоговыми органами и получили право рассылать письма о риске неуплаты налогов, а в июне некоторым селлерам даже предлагали сдать уточненные декларации. Эксперт рекомендует предпринимателям проверить свой бизнес на предмет рисков.
Чек-лист подготовки к 2026 году:
Проверить, есть ли документы на все действующие SKU.
Настроить систему напоминаний о сроках действия сертификатов.
Отдельно прописать правила работы со скидками: кто их согласовывает и на
какие товары распространяются.
Завести единый реестр договоров с площадками, чтобы отслеживать изменения
условий.
Автоматизировать бухгалтерию: учет доходов, возвратов, агентских комиссий.
Подготовить шаблон апелляции на случай блокировки.
Систематизировать работу с отзывами и жалобами: фиксировать каждое
обращение.
Перепроверить юридические данные компании в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Уточнить, какие документы обязательны в вашей категории (маркировка,
декларации и пр.).
Составить план проверки своих карточек за месяц до запуска закона.
Проверить все агентские отчеты.
Убедиться, что нет дробления и «зеркальных» ИП.
Настроить документы и отчетность, чтобы при запросе все было под рукой.
