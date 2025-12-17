8054 Премиум 3 mobile Радость
Владельцы ПВЗ получат доступ к финансовой отчетности и актам сверки

Для предпринимателей, которые работают с маркетплейсами, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету Елена Шедис составила целый чек-лист подготовки к 2026 году. Проверьте свой бизнес!

В 2026 году собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов смогут запросить отдельный доступ к финансовой отчетности, а также получить акты сверки.

Условия сотрудничества с площадками также станут более прозрачными: маркетплейсы смогут менять оферту не ранее чем через 45 дней после предупреждения. Об этом рассказала профессиональный бухгалтер и налоговый консультант Елена Шедис на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.

Эксперт Елена Шедис на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

С мая 2025 года маркетплейсы стали сотрудничать с налоговыми органами и получили право рассылать письма о риске неуплаты налогов, а в июне некоторым селлерам даже предлагали сдать уточненные декларации. Эксперт рекомендует предпринимателям проверить свой бизнес на предмет рисков.

Чек-лист подготовки к 2026 году:

  1. Проверить, есть ли документы на все действующие SKU.

  2. Настроить систему напоминаний о сроках действия сертификатов.

  3. Отдельно прописать правила работы со скидками: кто их согласовывает и на

    какие товары распространяются.

  4. Завести единый реестр договоров с площадками, чтобы отслеживать изменения

    условий.

  5. Автоматизировать бухгалтерию: учет доходов, возвратов, агентских комиссий.

  6. Подготовить шаблон апелляции на случай блокировки.

  7. Систематизировать работу с отзывами и жалобами: фиксировать каждое

    обращение.

  8. Перепроверить юридические данные компании в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

  9. Уточнить, какие документы обязательны в вашей категории (маркировка,

    декларации и пр.).

  10. Составить план проверки своих карточек за месяц до запуска закона.

  11. Проверить все агентские отчеты.

  12. Убедиться, что нет дробления и «зеркальных» ИП.

  13. Настроить документы и отчетность, чтобы при запросе все было под рукой.

