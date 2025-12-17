Владельцы ПВЗ получат доступ к финансовой отчетности и актам сверки

Для предпринимателей, которые работают с маркетплейсами, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету Елена Шедис составила целый чек-лист подготовки к 2026 году. Проверьте свой бизнес!

В 2026 году собственники пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов смогут запросить отдельный доступ к финансовой отчетности, а также получить акты сверки.

Условия сотрудничества с площадками также станут более прозрачными: маркетплейсы смогут менять оферту не ранее чем через 45 дней после предупреждения. Об этом рассказала профессиональный бухгалтер и налоговый консультант Елена Шедис на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре.

Эксперт Елена Шедис на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

С мая 2025 года маркетплейсы стали сотрудничать с налоговыми органами и получили право рассылать письма о риске неуплаты налогов, а в июне некоторым селлерам даже предлагали сдать уточненные декларации. Эксперт рекомендует предпринимателям проверить свой бизнес на предмет рисков.

Чек-лист подготовки к 2026 году: