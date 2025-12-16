❔ Как для АУСН учитывать сотрудниц в отпуске по уходу за детьми

Можно ли перейти на АУСН, если два сотрудника находятся в отпуске по уходу за детьми до 3 лет, а работает пять, спросили в чате ФНС.

Для применения АУСН налоговая рекомендует определять среднесписочную численность с учетом указаний, установленных приказом Росстата от 16.12.2024 № 647.

Согласно подп. 1 п. 18 приказа № 647, женщины в отпусках по беременности и родам или в связи с усыновлением, по уходу за ребенком (кроме работающих неполный день или на дому) не включаются в среднесписочную численность.