Матвиенко не хочет, чтобы благодаря ипотеке люди переезжали из регионов в столицу

Программа семейной ипотеки создавалась для повышения рождаемости, но эти цели не достигаются в полной мере.

Программа семейной ипотеки создавалась для повышения рождаемости и улучшения жилищных условий семей. Но действующие правила выдачи кредитов не способствуют достижению этих целей, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, были случаи, когда люди оформляли на себя сразу несколько ипотек по льготным ставкам.

«Это, во-первых, идет вразрез с целями программ, а во-вторых, дополнительно в том числе разгоняет цены на недвижимость. Мы же исходим из того, что льготу должны иметь право получить те, кто действительно нуждается в государственной поддержке. И нам необходимо создать для этого самые справедливые условия», — сказала Матвиенко.

Она считает, что для гармоничного развития страны важно, чтобы субсидируемая ипотека не стимулировала переток людей из субъектов в столичные агломерации.

Такая тенденция отчетливо прослеживается, поэтому законодатели выступают за приоритетную выдачу семейной ипотеки именно в регионе проживания семьи, добавила глава Совфеда.