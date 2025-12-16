8053 Премиум 2 mobile реально
Налоговые льготы по налогу на прибыль

Предприниматели Краснодарского края будут получать налоговые льготы с 2026 по 2028 годы

Минфин Краснодарского края определился со списком преференций по налогу на прибыль и на имущество.

Власти Кубани утвердили налоговые льготы для предпринимателей и местных жителей на 2026-2028 годы. Основной акцент сделали на особых условиях по налогу на прибыль и налогу на имущество.

Участники специальных и региональных инвестиционных проектов, компании из приоритетных отраслей, а также организации, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением, получат льготы по налогу на прибыль. Об этом сказано на сайте Минфина Краснодарского края.

По налогу на имущество особые условия будут:

  • у управляющих компаний;

  • резидентов индустриальных парков;

  • инвесторов из сферы туризма и промышленности;

  • предприятий железнодорожного транспорта;

  • компаний, которые участвуют в догазификации.

Также льготы будут действовать на спортивные школы, стадионы и другие объекты спортивной инфраструктуры, на новое имущество государственных медицинских учреждений, а также для операторов крупных выставочных центов.

