Предприниматели Краснодарского края будут получать налоговые льготы с 2026 по 2028 годы
Власти Кубани утвердили налоговые льготы для предпринимателей и местных жителей на 2026-2028 годы. Основной акцент сделали на особых условиях по налогу на прибыль и налогу на имущество.
Участники специальных и региональных инвестиционных проектов, компании из приоритетных отраслей, а также организации, которые занимаются детским отдыхом и оздоровлением, получат льготы по налогу на прибыль. Об этом сказано на сайте Минфина Краснодарского края.
По налогу на имущество особые условия будут:
у управляющих компаний;
резидентов индустриальных парков;
инвесторов из сферы туризма и промышленности;
предприятий железнодорожного транспорта;
компаний, которые участвуют в догазификации.
Также льготы будут действовать на спортивные школы, стадионы и другие объекты спортивной инфраструктуры, на новое имущество государственных медицинских учреждений, а также для операторов крупных выставочных центов.
