Приложение «Честный знак» покажет, насколько полезен продукт

Пользователи смогут отсканировать код продукта и узнать, сколько вредных веществ содержится в его составе.

В мобильном приложении «Честный знак» появится новый сервис «Что за продукт». С его помощью пользователи смогут узнать о наличии в составе вредных добавок и аллергенов.

«В конце декабря будет доступен всем пользователям приложения такой функционал, как "Что за продукт". Это проект Роспотребнадзора, здесь мы в большей степени выступаем цифровым партнером», — сказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Любой желающий сможет отсканировать код на товаре и получить сведения о жирах, сахаре, пищевых добавках и аллергенах. Компоненты будут отмечены цветом: красный — для вредных добавок, зеленый — полезные вещества.