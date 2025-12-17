8053 Премиум 2 mobile реально
🔴 Вебинар: АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода →
Пользователи интернета

Приложение «Честный знак» покажет, насколько полезен продукт

Пользователи смогут отсканировать код продукта и узнать, сколько вредных веществ содержится в его составе.

В мобильном приложении «Честный знак» появится новый сервис «Что за продукт». С его помощью пользователи смогут узнать о наличии в составе вредных добавок и аллергенов.

«В конце декабря будет доступен всем пользователям приложения такой функционал, как "Что за продукт". Это проект Роспотребнадзора, здесь мы в большей степени выступаем цифровым партнером», — сказал председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин.

Любой желающий сможет отсканировать код на товаре и получить сведения о жирах, сахаре, пищевых добавках и аллергенах. Компоненты будут отмечены цветом: красный — для вредных добавок, зеленый — полезные вещества.

Автор

СКС Консалтинг

Регулирование криптовалюты в Китае: что изменилось для схемы КАРГО с USDT

Китай остаётся крупнейшим производственным центром, однако параллельно усиливает контроль над цифровыми расчётами. Из-за этого привычные схемы оплаты через USDT в КАРГО стали вызывать больше вопросов: посредники меняют условия, а риски блокировок и проверок выросли.

Регулирование криптовалюты в Китае: что изменилось для схемы КАРГО с USDT

Комментарии

2
ГлавнаяБух.Совет