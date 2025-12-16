💣 Депутат: YouTube отключат через год
В течение 6-12 месяцев Роскомнадзор будет ограничивать работу YouTube в России вплоть «до полного выдавливания».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что видеохостинг YouTube перестанет работать в России максимум через год.
«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство», — сказал Свинцов.
Также он добавил, что Роскомнадзор будет поступательно вводить ограничения «до полного выдавливания YouTube». Пользователи могут перейти на отечественные аналоги — Rutube, «VK Видео» и другие.
Грустно...
Что, ещё одна попытка выдавить сервис из России за неимением достойных альтернатив?
мне другое интересно
если уж так действительно.... неужели так сложно выключить?
- Степан, за сколько карету починишь?
- За день, барин!
- А за год можешь?.....