💣 Депутат: YouTube отключат через год

В течение 6-12 месяцев Роскомнадзор будет ограничивать работу YouTube в России вплоть «до полного выдавливания».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что видеохостинг YouTube перестанет работать в России максимум через год.

«YouTube в России будет полностью ограничен в течение 6-12 месяцев. Это связано с тем, что он по-прежнему продолжает игнорировать действующее российское законодательство», — сказал Свинцов.

Также он добавил, что Роскомнадзор будет поступательно вводить ограничения «до полного выдавливания YouTube». Пользователи могут перейти на отечественные аналоги — Rutube, «VK Видео» и другие.