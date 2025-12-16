😵 Новогодний корпоратив предложили заменить на 13-ю зарплату

40% россиян не видят особой важности в корпоративах, зато 35% хотели бы получить годовую премию.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил работодателям лучше платить сотрудникам 13-ю зарплату, а не организовывать для них новогодние корпоративы.

«Для людей это будет гораздо лучший подарок, чем никому не нужные корпоративные сборища», — сказал Миронов.

Также он привел статистические данные, по которым для 40% корпоративы не важны, 35% хотели бы вместо этого получить премию по итогам года.