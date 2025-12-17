Через инвествычет можно вернуть только то, что уже уплачено в виде НДФЛ

Чтобы получить инвестиционный налоговый вычет, нужно владеть ценными бумагами или ИИС не меньше трех лет.

Региональное УФНС напомнило о правилах получения инвестиционных налоговых вычетов.

ИИС — это механизм, позволяющий налогоплательщикам частично вернуть уплаченный НДФЛ.

С его помощью можно вернуть часть налога с доходов от продажи ценных бумаг (акций, облигаций) или суммы средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), рассказала главный государственный налоговый инспектор УФНС по Белгородской области Ирина Писклова.

Максимальная сумма вычета составляет 400 000 рублей в год.

Например: в 2023 году положили на ИИС 500 000 рублей. В 2024 году можно вернуть до 400 000 рублей из уплаченного за 2023 год НДФЛ.

При этом вернуть можно только то, что уже уплачено в виде НДФЛ. Если за год заплатили 300 000 рублей налога, вернуть получится не больше этой суммы.

Условия получения инвестиционного вычета для ценных бумаг:

владение ими не меньше 3 лет;

сделки проходили через биржу (организованный рынок).

Для ИИС: