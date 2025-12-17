📄 Для нового порядка взыскания налоговой задолженности утверждены формы документов

Если налогоплательщик не согласен с внесудебным взысканием – нужно подать заявление.

Приказом ФНС от 01.10.2025 № ЕД-7-9/848@ утверждены формы и форматы документов, которые пригодятся налогоплательщикам-физлицам в рамках внесудебного взыскания обязательных платежей и санкций в бюджет.

В частности, утверждены такие формы и форматы:

уведомление о несогласии с решением вышестоящего налогового органа по жалобе на исчисление налога в налоговом уведомлении;

ходатайство о восстановлении пропущенного срока на представление уведомления;

ходатайство о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы по налогам в налоговом уведомлении;

решение налоговых органов по рассмотрению ходатайств о восстановлении пропущенных сроков.

Эти документы применяются в установленном НК порядке. Физлицо может отказаться от взыскания с него задолженности до вступления в силу соответствующего решения суда.

Кроме того, предусмотрено восстановление срока для отправки возражений, если срок для этого пропустили.