💬 ФНС уточнила, можно ли перейти на АУСН без подтверждения по СМС

Из-за отсутствия информации о номере телефона не могут отказать в постановке на автоУСН.

В чате ФНС спросили – можно ли при переходе на АУСН в личном кабинете ИП не подтверждать номер телефона, так как не приходит СМС для подтверждения. В заявлении стоит прочерк при проверке. Не будет это служить отказом со стороны ФНС, уточнил налогоплательщик.

Отсутствие информации о контактном номере телефона не может стать причиной отказа в постановке на автоУСН, заверили налоговики.

