Как перейти на АУСН с 2026 года: разбираем подводные камни этого спецрежима
При усилении налоговой нагрузки на бизнес и появлении НДС на УСН, режим АУСН становится привлекательным для многих.
Узнайте, как выбрать выгодный режим налогообложения для работы в 2026 году. Приходите на бесплатный вебинар «АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода». Он состоится 18 декабря в 11:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
Вместе с экспертом обсудим:
Что такое АУСН и кто имеет право перейти
Ставки и налоговая база по АУСН: как рассчитывается налог?
Как вести учет при АУСН:
учет доходов и расходов;
страховые взносы;
НДФЛ за сотрудников;
больничные, пенсии и пособия.
Плюсы и минусы применения АУСН.
Стоит ли переходить на АУСН. Калькулятор Расчета налоговой нагрузки.
Когда и как подать уведомление о переходе?
Обязанности бухгалтера на АУСН.
Какие риски у бизнеса при переходе: ошибки при выборе системы, штрафы за несоответствие требованиям, контроль со стороны ФНС.
Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
Ждем вас на вебинаре 18 декабря в 11:00 мск!
Начать дискуссию