Как перейти на АУСН с 2026 года: разбираем подводные камни этого спецрежима

Разберемся кто может перейти, какие есть ограничения, плюсы и минусы этого режима, а также как рассчитать стоит ли переходить и какие есть риски.

При усилении налоговой нагрузки на бизнес и появлении НДС на УСН, режим АУСН становится привлекательным для многих.

Узнайте, как выбрать выгодный режим налогообложения для работы в 2026 году. Приходите на бесплатный вебинар «АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода». Он состоится 18 декабря в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

Вместе с экспертом обсудим:

Что такое АУСН и кто имеет право перейти Ставки и налоговая база по АУСН: как рассчитывается налог? Как вести учет при АУСН: учет доходов и расходов;

страховые взносы;

НДФЛ за сотрудников;

больничные, пенсии и пособия. Плюсы и минусы применения АУСН. Стоит ли переходить на АУСН. Калькулятор Расчета налоговой нагрузки. Когда и как подать уведомление о переходе? Обязанности бухгалтера на АУСН. Какие риски у бизнеса при переходе: ошибки при выборе системы, штрафы за несоответствие требованиям, контроль со стороны ФНС.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 18 декабря в 11:00 мск!