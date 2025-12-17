С 2026 года меняются условия освобождения от НДФЛ при продаже акций и долей
С 01.01.2026 будет новое условие в НК РФ, чтобы не было налога при продаже акций в АО или долей в имуществе ООО.
На конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре налоговый аудитор, адвокат и консультант Людмила Ганичева рассказала про новые правила по НДФЛ при продаже доли/акции с 1 января 2026 года.
№
Условие
Требование
1
Статус продавца
Налоговый резидент РФ (183+ дней в РФ за 12 месяцев)
2
Срок владения
Непрерывное владение более 5 лет (с даты приобретения)
3
Объект продажи
Доли в ООО или акции в АО
4
Новое условие с 2026 года
Доли/акции должны содержать российскую недвижимость не более чем на 50% (новая редакция п. 17.2 ст. 217 НК)
5
Размер дохода
Доход не превышает 50 млн рублей за налоговый период
Комментарии1
Фраза в 425-ФЗ имеет другой смысл: "17.2) доходы, получаемые налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом Российской Федерации, от реализации (за исключением случаев выхода (выбытия) из организации) долей участия в уставном капитале российских организаций, акций российских организаций при условии, что эти доли, акции составляют уставный капитал таких организаций, не более 50 процентов активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации, прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации, и на дату реализации таких долей, акций они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет.";