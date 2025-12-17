С 2026 года меняются условия освобождения от НДФЛ при продаже акций и долей

С 01.01.2026 будет новое условие в НК РФ, чтобы не было налога при продаже акций в АО или долей в имуществе ООО.

