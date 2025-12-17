В ЕГРЮЛ могут спрятать информацию о производителях дронов

Производители БПЛА и комплектующих к ним смогут скрыть информацию в реестре, чтобы получить больше безопасности.

Власти хотят ограничить доступ к информации о производителях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ЕГРЮЛ.

Изменения затронут не только производителей дронов, но и комплектующих к ним. Об этом пишут «Ведомости».

Также эксперты издания считают, что ограничения информации в реестре вряд ли скажется на бизнесе, однако сможет повысить его безопасность.

Согласно постановлению правительства от 16.09.2022 № 1625, ограничить информацию в реестре могут компании, в отношении которых ввели иностранные санкции, международные компании, организации из Крыма и Севастополя, а также если это уполномоченный банк при выполнении гособоронзаказа.