Нилов: принуждать работников покупать продукцию компании – незаконно
Работодателя могут оштрафовать за принуждение своих сотрудников выкупать собственную продукцию или услуги. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Пережитки прошлого иногда наблюдаются, когда отдельные руководители, желая реализовать свою продукцию, используют потенциал своих работников, делая так называемую социальную нагрузку и понуждая, намекая, заставляя приобрести. Это незаконно», — заявил Нилов.
Такие действия работодателя нарушают трудовое законодательство, предупредил он.
«На это нужно обращать внимание. Если такие факты есть, трудовая инспекция оперативно на них может отреагировать, и работодатель за это будет привлечен к административной ответственности», — отметил депутат.
Никакого давления со стороны работодателя на сотрудников по поводу покупки собственной продукции, услуг или какой-либо иной продукции в рамках трудовых отношений быть не должно, подчеркнул он.
Отличительная черта наших депутатов - абсолютная правовая безграмотность! При чем здесь трудовая инспекция, тут нет трудовых отношений от слова совсем. Зато есть абсолютно четкий состав уголовного преступления согласно УК РФ: Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, поскольку купля-продажа товаров является сделкой по своей правовой структуре: сделкой купли-продажи.
Так, что здесь не штрафом пахнет, а двумя годами лишения свободы для должностного лица, понуждавшего к покупке. А уж если имелись признаки вымогательства - должностное лицо грозило уменьшением зарплаты, бонусов или премий, тогда до 4 лет, согласно Статьи 163. Вымогательство