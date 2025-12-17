Нилов: принуждать работников покупать продукцию компании – незаконно

Трудовая инспекция может привлечь к административной ответственности работодателя, который заставляет сотрудников покупать его товары или услуги.

Работодателя могут оштрафовать за принуждение своих сотрудников выкупать собственную продукцию или услуги. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пережитки прошлого иногда наблюдаются, когда отдельные руководители, желая реализовать свою продукцию, используют потенциал своих работников, делая так называемую социальную нагрузку и понуждая, намекая, заставляя приобрести. Это незаконно», — заявил Нилов.

Такие действия работодателя нарушают трудовое законодательство, предупредил он.

«На это нужно обращать внимание. Если такие факты есть, трудовая инспекция оперативно на них может отреагировать, и работодатель за это будет привлечен к административной ответственности», — отметил депутат.

Никакого давления со стороны работодателя на сотрудников по поводу покупки собственной продукции, услуг или какой-либо иной продукции в рамках трудовых отношений быть не должно, подчеркнул он.