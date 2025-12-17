8056 ОК МП моб
Штрафы за трудовые нарушения

Нилов: принуждать работников покупать продукцию компании – незаконно

Трудовая инспекция может привлечь к административной ответственности работодателя, который заставляет сотрудников покупать его товары или услуги.

Работодателя могут оштрафовать за принуждение своих сотрудников выкупать собственную продукцию или услуги. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пережитки прошлого иногда наблюдаются, когда отдельные руководители, желая реализовать свою продукцию, используют потенциал своих работников, делая так называемую социальную нагрузку и понуждая, намекая, заставляя приобрести. Это незаконно», — заявил Нилов.

Такие действия работодателя нарушают трудовое законодательство, предупредил он.

«На это нужно обращать внимание. Если такие факты есть, трудовая инспекция оперативно на них может отреагировать, и работодатель за это будет привлечен к административной ответственности», — отметил депутат.

Никакого давления со стороны работодателя на сотрудников по поводу покупки собственной продукции, услуг или какой-либо иной продукции в рамках трудовых отношений быть не должно, подчеркнул он.

Автор

Комментарии

1
  • Владислав

    Отличительная черта наших депутатов - абсолютная правовая безграмотность! При чем здесь трудовая инспекция, тут нет трудовых отношений от слова совсем. Зато есть абсолютно четкий состав уголовного преступления согласно УК РФ: Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, поскольку купля-продажа товаров является сделкой по своей правовой структуре: сделкой купли-продажи.
    Так, что здесь не штрафом пахнет, а двумя годами лишения свободы для должностного лица, понуждавшего к покупке. А уж если имелись признаки вымогательства - должностное лицо грозило уменьшением зарплаты, бонусов или премий, тогда до 4 лет, согласно Статьи 163. Вымогательство

