❌ ИП-киношники на УСН не освобождены от НДС

ИП на УСН с 1 января 2026 года будет платить НДС по ставке 5%. Основной вид деятельности — кинопроизводство.

Контрагенты налогоплательщика (кинопроизводящие компании) освобождены от уплаты НДС, на основании подп. 21 п. 2 ст. 149 НК, так как имеют удостоверения национального фильма на аудио-визуальные произведения.

Но у ИП права применять освобождение от уплаты НДС при производстве художественного кинофильма нет.

Такое освобождение предусмотрено для организаций кинематографии, пояснили налоговики. То есть только для юрлиц.

