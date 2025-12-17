💳 При переводе денег по картам предложили обязательно указывать ИНН

Для прозрачности предлагается ставить ИНН отправителя и ИНН получателя при переводе по карте.

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой считает, что нужно ввести обязательное указание ИНН при переводе денег с одной банковской карты на другую для прозрачности движения средств.

Он напомнил, что Центробанк заявил о планах обязать банки привязывать ИНН клиентов к их банковским счетам.

«Центральный банк наконец-то провел трехлетний анализ и пришел к выводу, что, видимо, надо это делать. Но этого недостаточно», — уверен Луговой.

Он предлагает, чтобы и при переводе денег от одного лица к другому с платежной карты указывался ИНН отправителя и ИНН получателя. Тогда порядок будет наведен, считает депутат.