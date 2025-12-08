Центробанк хочет обязать банки привязывать счета клиентов к ИНН

Чтобы бороться с дропперами, которые помогают мошенникам выводить средства, регулятор может обязать кредитные организации привязывать счета к ИНН.

Банк России планирует обязать банки привязывать ИНН к счетам клиентов. Это нужно для борьбы с дропперами.

ИНН будет идентификатором клиента в системе. Кроме того, изменения нужны, чтобы корректно работала платформа «Антидроп». Ее собираются запустить в 2027 году.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее», — сказала заместитель председателя Центробанка Ольга Полякова.

С 1 сентября 2025 года ИНН нужно обязательно указывать при кредитовании физлиц. Поправка нужна для борьбы с мошенничеством.