💥 Эксперт: с 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже

С 2026 года у ФНС появятся новые полномочия.

На конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре налоговый аудитор, адвокат и консультант Людмила Ганичева рассказала про главные направления работы налоговиков с 2026 года. Это:

Системный предпроверочный анализ данных. Расширение периода и географии проверок. Ужесточение контроля за кассами и штрафов. Новые ограничительные меры.

Людмила Ганичева на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Новый подход заключается в системном анализе вместо точечных проверок налогоплательщиков. То есть ФНС анализирует данные всех компаний и ИП по 55/31 критерию.

Есть два этапа отбора:

Базовая проверка — выявление «красных флагов» (рост вычетов по НДС, долги, недостоверные данные в ЕГРЮЛ).

Углубленный анализ — формирование списка для выездных и к амеральных проверок.

Суть в том, что проверки становятся точечными и более обоснованными, подчеркнула спикер.

Есть и операционные изменения — это больше власти и охвата контролем.