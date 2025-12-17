💥 Эксперт: с 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже
На конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре налоговый аудитор, адвокат и консультант Людмила Ганичева рассказала про главные направления работы налоговиков с 2026 года. Это:
Системный предпроверочный анализ данных.
Расширение периода и географии проверок.
Ужесточение контроля за кассами и штрафов.
Новые ограничительные меры.
Новый подход заключается в системном анализе вместо точечных проверок налогоплательщиков. То есть ФНС анализирует данные всех компаний и ИП по 55/31 критерию.
Есть два этапа отбора:
Базовая проверка — выявление «красных флагов» (рост вычетов по
НДС, долги, недостоверные данные в ЕГРЮЛ).
Углубленный анализ — формирование списка для выездных и к
амеральных проверок.
Суть в том, что проверки становятся точечными и более обоснованными, подчеркнула спикер.
Есть и операционные изменения — это больше власти и охвата контролем.
Изменение
Пояснение
Расширенный период
Проверят не только 3 прошлых года, но и завершенные периоды текущего года (например, кварталы по НДС).
Экстерриториальность
Камеральную проверку может назначить любая инспекция ФНС, а не только ваша «родная».
Новые индикаторы по ККТ
Рисковая зона — множественное изменение адреса кассы («кочующая» техника).
