8054 Премиум 3 mobile Радость
🔴 Вебинар: АУСН: критерии применения, порядок работы, план перехода →
Эксклюзив
Налоговые проверки

💥 Эксперт: с 2026 года налоговый контроль становится системнее, раньше, точнее и строже

С 2026 года у ФНС появятся новые полномочия.

На конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре налоговый аудитор, адвокат и консультант Людмила Ганичева рассказала про главные направления работы налоговиков с 2026 года. Это:

  1. Системный предпроверочный анализ данных.

  2. Расширение периода и географии проверок.

  3. Ужесточение контроля за кассами и штрафов.

  4. Новые ограничительные меры.

Людмила Ганичева на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре

Новый подход заключается в системном анализе вместо точечных проверок налогоплательщиков. То есть ФНС анализирует данные всех компаний и ИП по 55/31 критерию.

Есть два этапа отбора:

  • Базовая проверка — выявление «красных флагов» (рост вычетов по

    НДС, долги, недостоверные данные в ЕГРЮЛ).

  • Углубленный анализ — формирование списка для выездных и к

    амеральных проверок.

Суть в том, что проверки становятся точечными и более обоснованными, подчеркнула спикер.

Есть и операционные изменения — это больше власти и охвата контролем.

Изменение

Пояснение

Расширенный период

Проверят не только 3 прошлых года, но и завершенные периоды текущего года (например, кварталы по НДС).

Экстерриториальность

Камеральную проверку может назначить любая инспекция ФНС, а не только ваша «родная».

Новые индикаторы по ККТ

Рисковая зона — множественное изменение адреса кассы («кочующая» техника).

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет