Как бухгалтеру по ошибке не попасть в уголовное дело: важные разъяснения от адвоката
Адвокат, руководитель уголовно-правовой практики КА «Советник» Станислав Батманов на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказал, как бухгалтерам обезопасить себя от уголовных дел.
Прежде всего нужно запомнить, что именно подписант несет ответственность за достоверность сведений в документе. Поэтому в большинстве случаев уголовная ответственность грозит лицу, подписавшему налоговую декларацию или другую отчетность.
Важно, что бухгалтеры не должны подписывать документы за директоров. Их фронт работ ограничен только ведением учета, составлением отчетности, а не отправкой.
Также важно знать, что:
наказывают не за неуплату налогов, а за обман о том, сколько должен бюджету налогоплательщик;
в 2023 году максимальное наказание по ч. 2 ст. 199 УК изменили с 6 до 5 лет лишения свободы. Теперь уклонение стало преступлением средней тяжести;
человек, который впервые совершил такое преступление, может получить освобождение от уголовной ответственности, если полностью уплатит суммы недоимки, пени и штрафы;
уголовное дело могут возбудить только при наличии решения ФНС.
