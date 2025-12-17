Как бухгалтеру по ошибке не попасть в уголовное дело: важные разъяснения от адвоката

Уголовная ответственность грозит тому, кто подписал документы. Чтобы обезопасить себя, бухгалтер не должен это делать по поручению директора.

Адвокат, руководитель уголовно-правовой практики КА «Советник» Станислав Батманов на конференции «Клерка» Новогодний Бух.Совет в Краснодаре рассказал, как бухгалтерам обезопасить себя от уголовных дел.

Прежде всего нужно запомнить, что именно подписант несет ответственность за достоверность сведений в документе. Поэтому в большинстве случаев уголовная ответственность грозит лицу, подписавшему налоговую декларацию или другую отчетность.

Важно, что бухгалтеры не должны подписывать документы за директоров. Их фронт работ ограничен только ведением учета, составлением отчетности, а не отправкой.

Также важно знать, что: