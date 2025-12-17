ФНС: какой код налогового периода в декларации НДС при переходе с ОСНО на НПД

ИП переходит на самозанятость, а на ОСНО был в октябре 2025 года. В декларации по НДС нужен код 24.

ИП применял общую систему налогообложения до 25 октября 2025 года, деятельность не вел, потом перешел на самозанятость.

Какой код налогового периода нужно указать в декларации по НДС за период с 1 по 25 октября, спросили в чате ФНС.

Рекомендуем указать код 24 (4 квартал), ответили налоговики.

Научим рассчитывать налоги по требованиям 2026 года и заполнять отчетность на обновленном курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО». Вы подготовитесь к налоговой реформе-2026, чтобы работать без ошибок уже с 1 января 2026 г.

Цена курса со скидкой 61 %: 12 900 ₽ вместо 33 000 ₽. Осталось 1 место по этой цене.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.