ФНС: какой код налогового периода в декларации НДС при переходе с ОСНО на НПД
ИП применял общую систему налогообложения до 25 октября 2025 года, деятельность не вел, потом перешел на самозанятость.
Какой код налогового периода нужно указать в декларации по НДС за период с 1 по 25 октября, спросили в чате ФНС.
Рекомендуем указать код 24 (4 квартал), ответили налоговики.
