👩‍⚕️ Дадут ли вычет, если от одного учреждения выдали две справки об оплате медуслуг

Для социального налогового вычета по НДФЛ нужна одна справка от медицинской организации за отчетный год.

Налоговую службу спросили – можно ли получить социальный вычет, если представлены из одного учреждения две справки об оплате медуслуг по коду «1»:

одна — анализы и исследования;

вторая — прохождение химиотерапии.

Или это ошибка, и все нужно объединить в одну справку?

Порядок заполнения справки об оплате медицинских услуг предусматривает выдачу одной справки от учреждения в отношении одного налогоплательщика за отчетный год, ответили налоговики.