Подтвердить льготы многодетной семьи можно через МАХ

Льготы можно подтверждать QR-кодом, если есть учетная запись на Госуслугах и биометрия.

Многодетные семьи смогут подтверждать льготы одним QR-кодом в мессенджере MAX, сообщил Минтруд.

Это актуально для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок, для использования скидок в магазине, для подтверждения права на льготный проезд.

Что понадобится для использования QR-кода:

подтвержденная учетная запись на Госуслугах;

смартфон (iOS или Android) с поддержкой распознавания лица или отпечатка пальца;

возраст от 18 лет;

действующая биометрия.

«Если биометрии нет, ее можно подтвердить по загранпаспорту нового образца, в МФЦ или банке, который оказывает такую услугу», — добавило ведомство.

QR-код нужно настроить:

На Госуслугах — в разделе «Семья и дети» дать согласие на формирование цифрового льготного удостоверения. В приложении MAX — пройти верификацию профиля с помощью биометрии, приложение создаст Цифровой ID. После верификации MAX автоматически загрузит QR-код с Госуслуг. Он появится в профиле и будет готов к использованию.

Показать код можно будет в профиле MAX.

Цифровой QR-код полностью заменяет бумажное удостоверение, заверил Минтруд.