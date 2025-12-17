Подтвердить льготы многодетной семьи можно через МАХ
Многодетные семьи смогут подтверждать льготы одним QR-кодом в мессенджере MAX, сообщил Минтруд.
Это актуально для бесплатного посещения музеев, парков культуры и отдыха, выставок, для использования скидок в магазине, для подтверждения права на льготный проезд.
Что понадобится для использования QR-кода:
подтвержденная учетная запись на Госуслугах;
смартфон (iOS или Android) с поддержкой распознавания лица или отпечатка пальца;
возраст от 18 лет;
действующая биометрия.
«Если биометрии нет, ее можно подтвердить по загранпаспорту нового образца, в МФЦ или банке, который оказывает такую услугу», — добавило ведомство.
QR-код нужно настроить:
На Госуслугах — в разделе «Семья и дети» дать согласие на формирование цифрового льготного удостоверения.
В приложении MAX — пройти верификацию профиля с помощью биометрии, приложение создаст Цифровой ID.
После верификации MAX автоматически загрузит QR-код с Госуслуг. Он появится в профиле и будет готов к использованию.
Показать код можно будет в профиле MAX.
Цифровой QR-код полностью заменяет бумажное удостоверение, заверил Минтруд.
