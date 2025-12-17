❔ Можно ли переоформить пособие по уходу за ребенком на другого члена семьи: разъяснения СФР

Если мама выйдет на работу, а отпуск оформит другой член семьи, пособие будут платить матери.

СФР разъяснил ситуацию: мама ребенка вышла в отпуск по уходу за ребенком и ей назначено ежемесячное пособие по уходу, но она хочет выйти на работу, а отпуск оформит папа или бабушка. Можно ли переоформить пособие на этого работающего члена семьи?

Отпуска по уходу за ребенком можно использовать:

полностью или по частям;

другим родственником или опекуном, который ухаживает за ребенком, в том числе отцом ребенка или бабушкой.

Об этом напомнил фонд в памятке по вопросам назначения и выплаты пособий (есть у «Клерка»).

Если мама выходит на работу до достижения ребенком 1,5 лет, право на получение пособия за ней сохраняется. Отказаться от выплаты ежемесячного пособия по уходу нельзя.

При этом если в отпуск по уходу пойдут отец или бабушка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначению не подлежит. Оно будет продолжать выплачиваться маме, вышедшей на работу из отпуска по уходу за ребенком, пояснил Соцфонд.